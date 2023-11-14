Новая рота действует под командованием Дениса Перча, соучредителя и вице-президента Украинской федерации MAA.

В составе Вооруженных сил Украины появилась рота ударных БпЛА "Фаворит". В состав роты ударных беспилотных авиационных комплексов вошли опытные воины и пилоты из числа представителей единоборств и других видов спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение военных

Новая рота действует под командованием Дениса Перча, соучредителя и вице-президента Украинской федерации MAA (UFMAA), вице-президента Профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину в составе ВСУ. Большинство воинов "ФАВОРИТА" - его друзья, а также спортсмены и тренеры.

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"У нас очень близкие и дружеские отношения, многих из собратьев я знаю уже много лет. Это помогает на поле боя, потому что работаем как один механизм. Сейчас мы постоянно перемещаемся по стране, укрепляя позиции ВСУ и ТрО на самых горячих точках", - рассказал Денис Перч.

Бойцов подразделения объединяет не только увлечение спортом, но и профессиональное знание военного дела, которое они приобретали на регулярных тренировках и во время выполнения сложных задач на разных участках фронта.

По словам командира, в состав роты вошли исключительно хорошо подготовленные и мотивированные специалисты с реальным боевым опытом.

"Бойцы моего подразделения действительно профессионалы высокого уровня. Собрать всех вместе стоило определенных усилий, но это важный шаг для нашей победы. Благодарен командованию, что именно мне выпала честь руководить этим подразделением. Со многими ребятами мы уже работали вместе. Здесь все объединены одной целью - как можно больше уничтожать врага и приближать победу", - добавил он.

К моменту создания "ФАВОРИТА" Перч служил в разведывательной роте, где прошел путь от разведчика до командира. В сентябре 2022 года бойцы под его руководством принимали участие в контрнаступлении на Харьковщине, выполняли боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях

Несмотря на преданность военному делу, Денис не оставляет спорта и продолжает привлекаться к развитию MMA в Украине. Благодаря усилиям UFMMA украинские бойцы регулярно занимают самые высокие строчки на международных турнирах, а лига WWFC входит в топ-10 рейтинга из более чем 400 профессиональных лиг, который сейчас возглавляет UFC.

Обеспечение подразделения всем необходимым для выполнения боевых задач на передовой, в том числе закупка дронов, будет происходить при поддержке меценатов.