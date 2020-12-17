Уже много лет подряд пластуны участвуют в традиционной церемонии передачи Вифлеемского Огня Мира.

Сегодня в зал парламента принесли Вифлеемский огонь.

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Фото появились на сайте Апостроф.

Светоч в маленькой декоративной коробке депутаты поставили рядом с собой. Кое-кто из парламентариев «голоса» не удержался и сделал с огнем несколько фотографий.

В то же время на входе в Раду журналисты заметили прибитые копейки. Так называемую инсталляцию депутаты сделали накануне принятия госбюджета на 2021 год.

Уже много лет подряд пластуны участвуют в традиционной церемонии передачи Вифлеемского огня мира. Этот год, конечно, не стал исключением, несмотря на препятствия, которые создала пандемия.

В этом году пластуны не поехали на официальную церемонию передачи огня в Австрию, как это обычно происходило. В Зальцбурге состоялось традиционное скаутское событие, посвященное Вифлеемскому огню мира, к которому смогло присоединиться ограниченное количество австрийских местных скаутов, однако оно будет доступно всем онлайн.

14 декабря, львовские пластуны торжественно переняли Вифлеемский огонь от своих друзей скаутов-харцегов на украинско-польском таможенном переходе Рава-Русская-Гребенное, соблюдая все карантинные ограничения.

Как празднуют Новый год 2021 в Киеве

Праздничные локации на Софиевской площади обустроят в стиле волшебного леса. Из-за коронавирусных ограничений не будет фуд-кортов, концертов и анимационных программ. Однако в столице можно будет посмотреть творечские инсталляции, сфотографироваться в фотозоне, приобрести сувениры, напитки и закуски.

В Киеве будет создан новый новогодний маршрут длиной 8 километров от Арки дружбы народов до Контрактовой площади. Часть домиков с напитками разместят на Владимирской горке. Новогодней ярмарки в этом году не будет.

Празднование Нового года 2021 в Киеве традиционно начнется вечером 31 декабря и закончится далеко за полночь 1 января. Центральные улицы города будут украшены праздничной иллюминацией. В период новогодних праздников будет перекрыта для транспорта часть центральных киевских улиц и площадей, на которых будут проходить праздничные мероприятия.

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Автор: УНИАН