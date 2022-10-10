Волонтеры собирают средства на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление.

Враг зря рассчитывал запугать украинцев. В ответ на массированную ракетную атаку Волонтерский штаб "Украинская команда" открыл новый сбор на нужды защитников, которые пошли в контрнаступление.

"Отомстим за Украину! Устроим врагам ад! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги пылали!" - говорится в сообщении Волонтерского штаба.

Отомстить за Украину, приобщившись к сбору, можно по ссылке.