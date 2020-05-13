В Минэкономики прокомментировали ситуацию в Одесской области, где из-за засухи фермер покончил с собой (видео)

В ведомстве обещают помочь другим фермерам, оказавшимся в похожей ситуации.

Фермер в Одесской области покончил с собой из-за убытков и долгов, вызванных засухой и гибелью всего урожая.

У погибшего Владимира Сердюченко было 150 гектаров арендованной земли. Он вложил в нее минимум 750 тысяч гривень, говорится в сюжете ТСН.

Деньги, в частности, и одалживал. А еще должен выплатить односельчанам за паи. То есть был должен около миллиона гривень. 66-летний фермер не нашел выхода, и в отчаянии покончил с собой.

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В Бессарабии от засухи пострадали сотни мелких и средних фермерских хозяйств. Еще месяц назад к центральной власти обращались местные и депутаты одесского областного совета. Просили признать ситуацию чрезвычайной, а аграриям оказать помощь из Государственного резервного фонда и предоставить налоговые льготы. Ответа от Киева не получили.

"Льготные кредитные программы не помогут в этой ситуации. Мы просим у государства на безвозвратной основе субсидию фермерам, пострадавшим от засухи", – говорит председатель Килийского городского совета Павел Бойченко.

С вопросами, почему не было реакции на мольбы фермеров Бессарабии, и что руководство государства будет делать дальше, ТСН обратилась к Кабмину. Там заявили, что обращение фермеров Одесской области за месяц до них так и не дошло. А аграриям рекомендуют в течение недели прислать документы об убытках, чтобы передать их в Кабмин.

"Тогда состоится заседание региональной комиссии, и все эти документы передадут в Кабмин для рассмотрения и выделения средств из Резервного фонда", – пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

В Килийском районе Одесской области фермеры считают свои убытки уже не первый день. Но, говорят, надеяться могут только на безвозвратные субсидии из Государственного резервного фонда, а не на кредиты, потому что долгов у них и так хватает.

Как сообщал УНИАН, в Килийском районе Одесской области совершил самоубийство фермер, потерявший из-за засухи 100% урожая.