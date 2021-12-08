В последнее время наблюдаются резкие безапелляционные заявления отдельных ученых о количестве жертв Голодомора, заявляют в МКИП.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины возмущены некорректной дискуссией в публичной плоскости некоторых ученых о количестве жертв Голодомора.

Об этом говорится в сообщении МКИП.

"Тема Голодомора-геноцида чрезвычайно чувствительна и важна для каждого украинца. Это страшная трагедия нашего народа. Невыразимая боль и траур по жертвам должна объединять нас как нацию. Но в последнее время мы наблюдаем резкие безапелляционные заявления отдельных ученых относительно количества жертв", - заявили в Минкульте.

Читайте такжеВымирали семьи, дрались за сорняки: свидетели Голодомора рассказали о пережитом кошмареНапоминается, что в 2010 году Апелляционный суд города Киева признал Голодомор геноцидом, назвал людей, совершивших данное преступление, а также на основании судебной научно-демографической экспертизы назвал количество погибших – 3,9 млн человек.

Но, продолжили в министерстве, ряд ученых настаивает на значительно большем количестве жертв – 10,5 млн украинцев (9 млн 108 тыс. 500 украинцев в УССР и 1 млн 391 тыс. 500 украинцев в Северо-Кавказском крае РСФСР).

В Министерстве культуры и информационной политики выразили свою однозначную позицию: некорректная дискуссия по этому поводу в публичной плоскости – неприемлема.

Так, в Минкульте назвали неприятной неожиданностью опубликованное на странице Музея Голодомора заявление. Ведь по результатам рабочего совещания, которое состоялось в МКИП 30 ноября и в котором принимала участие директор музея Олеся Стасюк, была наработана общая позиция.

МКИП заявляет, что музей как научно-исследовательское учреждение не может клеймить оппонентов и оперировать оценочными суждениями.

"Любые вновь открывшиеся данные о количестве жертв должны быть тщательно изучены специалистами и ни в коем случае не должны стать предметом манипуляций", - отмечается в заявлении.

Поэтому министерство инициировало проведение открытой академической дискуссии под патронатом Украинского института нацпамяти и при участии ведущих украинских и зарубежных ученых.

"Установление правды о Голодоморе-геноциде – дело чести государства и ученых", - подытожили в Минкульте.

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Автор: Ольга Робейко