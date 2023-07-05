На месте находится полиция и разъясняет, что начали действовать новые правила.

С 5 июля 2023 года по инициативе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" ограничен доступ посетителей. Об этом сообщается на сайте Лавры.

С сегодняшнего дня находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00. А "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы будет с 5 июля постоянно закрыт.

По информации Телеграмм-канала "Украина Сейчас", с самого утра у входа на территорию Киево-Печерской лавры собрались верующие и пытаются попасть внутрь.

На месте находится полиция и разъясняет, что действуют новые правила. Пока ситуация спокойная.

Как комиссия пыталась опечатать корпуса Лавры

В Киево-Печерскую лавру во вторник, 4 июля, снова прибыла комиссия Минкульта и попыталась опечатать корпуса, которые должны покинуть представители УПЦ МП.

Но верующие Московского патриархата заблокировали доступ комиссии Минкульта до 56 из 69 корпусов. Комиссия обратилась к правоохранителям с заявлением из-за препятствования в доступе к зданиям Лавры.

Напомним, еще в марте 2023 года УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре, ведь государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью.

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