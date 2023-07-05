С 5 июля 2023 года по инициативе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" ограничен доступ посетителей. Об этом сообщается на сайте Лавры.
С сегодняшнего дня находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00. А "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы будет с 5 июля постоянно закрыт.
По информации Телеграмм-канала "Украина Сейчас", с самого утра у входа на территорию Киево-Печерской лавры собрались верующие и пытаются попасть внутрь.
На месте находится полиция и разъясняет, что действуют новые правила. Пока ситуация спокойная.
Как комиссия пыталась опечатать корпуса Лавры
В Киево-Печерскую лавру во вторник, 4 июля, снова прибыла комиссия Минкульта и попыталась опечатать корпуса, которые должны покинуть представители УПЦ МП.
Но верующие Московского патриархата заблокировали доступ комиссии Минкульта до 56 из 69 корпусов. Комиссия обратилась к правоохранителям с заявлением из-за препятствования в доступе к зданиям Лавры.
Напомним, еще в марте 2023 года УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре, ведь государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью.