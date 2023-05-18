Это предусмотрено утвержденным сегодня депутатами Киевсовета ГПТ промрайона Воскресенский.

Киевсовет утвердил детальный план территории промрайона Воскресенский в Днепровском районе, предусматривающий строительство нового жилого микрорайона из восьми 26-этажек неподалеку от грузовой станции "Киев-Днепровский".

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 64 депутата из 87 зарегистрированных в сессионном зале.

Так, представительница ООО "Киев Проект Групп" - разработчика ГПТ, которая докладывала депутатам по вопросу, отметила, что этот микрорайон будет возведен в рамках освоения территории ЗАО "Киевметал" по просп. Освободителей 1-9, на территории 12,61 га.

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"Проектная численность нового микрорайона составляет 6 тыс 100 человек. Проектная жилая застройка состоит из 8 жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения. Проектное количество квартир - 3 тыс 337", - информировала она.

Согласно материалам ГПТ, для обеспечения потребностей жителей нового микрорайона планируют построить школу на 720 учеников и 2 дошкольных учебных заведения на 200 детей и другие объемы социально-бытового обслуживания.

Во время обсуждения ГПТ выяснилось, что речь идет о строительстве восьми 26-этажных жилых домов в санитарной зоне грузовой железнодорожной станции "Киев-Днепровский".

ДПТ охватывает в общей сложности территорию площадью 115,9 га, которая ограничена: проспектом Броварским, проспектом освободителей, бульваром Перова, проспектом Алишера Навои, улицей радужной и улицей Челябинской.

Киевские небоскребы

Столица Украины уже занимает восьмое место в мировом рейтинге городов с наибольшим количеством небоскребов. В Киеве насчитывается более 1,2 тыс высотные здания. Хотя действительно рекордных высоток в столице Украины нет.

Сейчас в Киеве находится семь самых высоких небоскребов Украины: ЖК "Кловский", МФК "Гулливер", БЦ "Парус", ЖК "Jack House", ЖК "Корона", ЖК "Корона" № 2 и здание Апелляционного суда города Киева.

В 2012 году завершено строительство 48-этажного жилого комплекса на Кловском спуске, имеющего высоту 168 метров. На проспекте Победы, рядом с Центральным загсом, продолжается строительство небоскреба Sky Towers. По завершении он будет самым высоким небоскребом Украины (высотой 210 метров) и будет иметь 47 этажей.

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