Пожарные проливают отдельные очаги тления на общей площади в тысячу квадратных метров.

В Дарницком районе столицы спасатели третий день тушат пожар на стихийной свалке.

Читайте такжеСегодня в Киеве будет тепло и без осадков, температура до + 24°

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

Напоминается, что пожар на ул. Коллекторной возник днем 20 сентября.

21 сентября из-за пожара в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление, поскольку огонь частично перекинулся на торфяники.

Сейчас открытого огня нет. Продолжается проливание отдельных очагов тления на общей площади в 1 тыс. кв. м.

На месте работают 3 пожарных автоцистерны, 2 рукавных автомобиля, пожарная насосная станция и 21 огнеборец, а также два колесных экскаватора и 8 грузовых самосвалов для подвоза земли.

Смог в Киеве

С 20 сентября в некоторых районах Киева наблюдается значительное задымление.

Причиной смога назвали пожар на свалке в Дарницком районе, перекинувшийся на торфяники.

Вечером 20 сентября пожар удалось локализовать, однако борьба с очагами горения продолжается.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева