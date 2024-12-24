В Киеве состоялось финальное мероприятие Новогодней акции программы "Ринат Ахметов - Детям!", которое собрало участников из разных уголков Украины. Уже 24 года эта акция является символом заботы и поддержки, даря тепло, радость и веру в завтрашний день.

На празднике представили вдохновляющие истории детей, которым помог Фонд. А еще - отметили победителей нынешнего конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь", они получили дипломы и ценные награды.

Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей. "Ринат Ахметов - Детям". Помощь, которая дарит завтра.