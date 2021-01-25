Шествие памяти прошло от Лядских ворот на Майдане Незалежности до Европейской площади и улицы Грушевского.

В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни - Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, погибших в ходе массовых протестов в центре столицы в январе 2014 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, около сотни человек, среди которых родственники погибших участников Революции достоинства, проследовали шествием от Лядских ворот на Майдане Незалежности, где был размещен блокпост третьей баррикады, до Европейской площади и улицы Михаила Грушевского.

Участники шествия остановились возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни, перед Национальной библиотекой Украины имени Ярослава Мудрого. Затем возложили цветы к мемориальным доскам Нигояну и Жизневскому, а затем Сенику и Бадере - возле стадиона «Динамо», зажгли лампадки и исполнили гимн Украины.

В завершение шествия возле Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого священник отслужил панихиду по погибшим героям.

Как известно, до сих пор в уголовных процессах, возбужденных по факту первых смертей во время Революции достоинства, так и не установлен ни один подозреваемый.

Расстрел Небесной Сотни

В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов.

В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч людей.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

22 января 2014 года на улице Грушевского от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции достоинства - 25-летний Михаил Жизневский и 20-летний Сергей Нигоян. 45-летний Роман Сеник, который также получил огнестрельное ранение 22 января на ул. Грушевского, скончался 25 января в больнице. Александра Бадеру неизвестные сильно избили 22 января 2014 года. После этого его привезли домой. Он боялся обращаться к медикам из-за того, что в больницах тогда дежурили силовики и забирали пострадавших на Майдане. 28 января от полученных травм Бадера умер. В феврале 2014 года в ходе столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек.

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Автор: Дмитрий Хилюк