Муж женщины сообщил, что перед тем, как потерять сознание, она пожаловалась на резкую головную боль.

В Черкассах медики спасли женщину, у которой сердце остановилось почти на 40 минут.

Об этом в среду, 28 апреля, сообщила пресс-секретарь КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧВУ Ирина Назарок в Facebook.

Вчера около 19:30 часов в диспетчерскую экстренной службы поступил вызов о том, что 38-летняя женщина потеряла сознание и не дышит. Мужчина сообщил, что перед тем, как потерять сознание, женщина пожаловалась на резкую головную боль.

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«По указанному адресу срочно выехала реанимационная бригада ЭМП. В это время диспетчер по телефону проводила медицинское сопровождение, профессионально объясняя, как правильно и в какой последовательности проводить реанимационные мероприятия. Благодаря этим советам и указаниям родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады», - говорится в сообщении.

Оперативно прибыв на вызов, врач и фельдшер провели расширенные реанимационные мероприятия. После длительной реанимации, на 39 минуте, медикам удалось запустить сердце женщины.

По дороге в больницу в машине скорой медики продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. Сейчас пациентка находится в третьей Черкасской городской больнице.

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Автор: Денис Прядко