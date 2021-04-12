Судьям Конституционного суда не удалось провести специальное пленарное заседание об увольнении председателя суда Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина.
Об этом сообщил источник в КС.
«Кворума не хватило для открытия заседания», сказал собеседник УНИАН, добавив, что минимальное количество судей для кворума - 12.
Читайте такжеВ КСУ обжаловали указ Зеленского об увольнении Тупицкого
Зеленский против КСУ: история противостояния
28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Уведомление о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Тупицкий оспаривал этот указ в Верховном суде.
26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц. 4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС.
27 марта Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.
Президент назвал Тупицкого и Касминина «лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины».
Специальное пленарное заседание КС для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей КС Тупицкого и Касминина в связи с указом президента от 27 марта было созвано на 12 апреля в 12:00 «Распоряжением председателя Конституционного суда Украины» от 29 марта.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram