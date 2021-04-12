27 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Судьям Конституционного суда не удалось провести специальное пленарное заседание об увольнении председателя суда Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина.

Об этом сообщил источник в КС.

«Кворума не хватило для открытия заседания», сказал собеседник УНИАН, добавив, что минимальное количество судей для кворума - 12.

Зеленский против КСУ: история противостояния

28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Уведомление о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Тупицкий оспаривал этот указ в Верховном суде.

26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц. 4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС.

27 марта Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина «лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины».

Специальное пленарное заседание КС для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей КС Тупицкого и Касминина в связи с указом президента от 27 марта было созвано на 12 апреля в 12:00 «Распоряжением председателя Конституционного суда Украины» от 29 марта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк