Для «урегулирования вопроса» пассажир автобуса, следовавшего в Варшаву, предложил старшему пограничных нарядов 200 долларов.

Гражданин Украины, который оказался должником по уплате алиментов, предлагал пограничникам взятку, чтобы его выпустили из страны.

Читайте такжеВ Киеве в результате столкновения перевернулся автомобиль, есть пострадавшиеКак сообщила Государственная пограничная служба Украины, в пункте пропуска «Ягодин» пассажир автобуса, который следовал до Варшавы, предложил деньги старшему пограничных нарядов.

Во время паспортного контроля выяснилось, что украинцу ограничен выезд за границу из-за неуплаты алиментов.

36-летний мужчина решил «урегулировать» вопрос беспрепятственного пропуска через государственную границу и предложил пограничнику 200 долларов.

Пограничник на неправомерное предложение ответил отказом и сообщил сотрудникам Национальной полиции о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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Автор: Инна Андалицкая