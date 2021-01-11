Гражданин Украины, который оказался должником по уплате алиментов, предлагал пограничникам взятку, чтобы его выпустили из страны.
Читайте такжеВ Киеве в результате столкновения перевернулся автомобиль, есть пострадавшиеКак сообщила Государственная пограничная служба Украины, в пункте пропуска «Ягодин» пассажир автобуса, который следовал до Варшавы, предложил деньги старшему пограничных нарядов.
Во время паспортного контроля выяснилось, что украинцу ограничен выезд за границу из-за неуплаты алиментов.
36-летний мужчина решил «урегулировать» вопрос беспрепятственного пропуска через государственную границу и предложил пограничнику 200 долларов.
Пограничник на неправомерное предложение ответил отказом и сообщил сотрудникам Национальной полиции о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
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