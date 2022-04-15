В компании намекают на связь выпущенной марки о "русском военном корабле" и уничтожении крейсера.

На фоне ажиотажа вокруг выхода марки, посвященной защитникам острова Змеиный, "Укрпочта" потролила крейсер "Москва", который подбили в Черном море 13 апреля. Компания намекает на символическое совпадение дат.

Об этом говорится в твиты компании.

"Укрпочта" опубликовала картинку с надписью: "Только 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение марку "Русский корабль иди на**й". А уже 13 апреля загорелся крейсер "Москва".

Компания объявила конкурс на "следующую цель".

Комментаторы под твитом начали предлагать Кремль, Спасскую башню, Крымской мост и Адмиралтейство в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в Киеве возле здания главпочтамта люди выстроились в очередь, чтобы купить новую марку "Русский военный корабль, иди...!".

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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