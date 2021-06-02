Глава правления считает, что компания таким образом сделала доброе дело.

Госкомпания «Укрпочта» продала на аукционе здание церкви в Кировоградской области, которое годами использовалось не по прямому назначению. Покупателем выступила Украинская православная церковь Московского патриархата.

Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Игорь Смелянский.

«Казалось бы, после чудесного воскрешения пчёл, самое время было подумать уже о собственной церкви. Но нет. Мы действуем не стандартно, тем более, что все равно говорят, что у меня нет ничего святого, и я продаю налево и направо «все, что нажито непосильным трудом». И сегодня апогей этого действия - Укрпошта продала церковь», - отметил он.

По словам Смелянского, здание церкви на Кировоградщине годами использовалось как отделение почты. На открытом аукционе Prozorro его продали за 237 тысяч гривень.

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Глава правления считает, что почта таким образом сделала доброе дело, ведь здание будет использоваться по прямому назначению.

В комментариях к публикации «Укрпочту» упрекают за то, что здание было продано церкви Московского патриархата. Смелянский в ответ отметил, что законных оснований для недопуска УПЦ к торгам нет. Компания никак не могла повлиять на их результаты.

Напомним, весной "Укрпочта" угодила в скандал из-за презентации новых почтовых марок «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска».

Вооруженные силы Украины тогда выразили протест против планов «Укрпочты» провести презентацию 23 февраля - в день, когда государство-агрессор РФ отмечает день защитника Отечества и день воинской славы.

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Автор: Дмитрий Захаров