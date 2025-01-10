"Укрпочта" объявила о стратегическом партнерстве с глобальным китайским маркетплейсом TEMU.

Сама по себе торговая платформа, которая объединяет продавцов, даже если она имеет агрессивный маркетинг, не несет угроз. Поэтому с этой точки зрения вопрос стратегического партнерства "Укрпочты" и TEMU я бы не называл чем-то критическим. Если не они, то кто-то другой это сделал бы. Ведь украинцы в любом случае будут покупать китайские товары, в том числе и на TEMU. Китай стал настолько масштабным игроком на рынке товаров, что мы можем отказаться от всего российского, но от китайского - вряд ли.

Другое дело - что товары с маркетплейса TEMU, которые покупают украинцы, они покупают через китайское приложение. Максимальный шпионаж - это одно из направлений глобальной стратегии Китая. КНР использует все - смартфоны, мессенджеры и приложения вроде TEMU, TikTok, Aliexpress - для того, чтобы собирать информацию, обрабатывать ее и использовать, когда и как потребуется.

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Конечно, кто-то может сказать, что и те же Iphone собираются в Китае. Но стоит понимать: собирать под контролем американцев или европейцев, или контролировать весь цикл разработки - это совсем разные вещи.

Глобальные шпионские угрозы - это скорее проблема государственного уровня. Однако при использовании китайских приложений каждому стоит быть немножко параноиком.

К примеру, когда мы устанавливаем приложение, оно запрашивает у нас доступ, например, к GPS, камере, файлам и тому подобное. Но для чего приложению для продажи товаров ваш GPS? Считаю, что он не очень нужен, поэтому стоит этот доступ запретить. Если же вы его оставляете, то должны принимать во внимание, что в таком случае приложение будет отправлять полученную информацию на серверы. В данном случае - на серверы того же TEMU. Однако все IT-компании, которые работают в Китае, сотрудничают со спецслужбами. Соответственно, они обогащают общую базу и вашими данными. Далее, в случае необходимости, они могут определить, кто где живет, с кем встречается и тому подобное. Поэтому люди, которые по своему роду деятельности не хотели бы (или не должны были) распространять такую чувствительную информацию, должны о таких вещах знать и заботиться о безопасности.

Впрочем, любой должен пользоваться такими приложениями, включая голову: следить, какие доступы предоставляем, какую информацию распространяем, какие карты заводим для оплат за товары и так далее.

Использование в интернете карт - в любой системе, включая TEMU - это всегда риск. Есть угроза того, что систему взломают, а данные о картах украдут. Поэтому для покупок в интернете надо использовать отдельные карты, на которые отправлять минимальную сумму - только на конкретную покупку. Даже если данные этой карты попадут кому-то в руки, мошенники не смогут причинить большой вред.

Также лучше не указывать персональные номера телефонов и адреса электронных почт, которые вы используете в ваших социальных сетях или для регистрации в банках.

Ведь если эти данные куда-то утекут, их могут использовать для дальнейших мошеннических атак...

Украинцам надо все это объяснять. Вероятно, не лишней была бы какая-то масштабная информационная кампания. Чтобы в случае, если мы продолжим пользоваться китайскими приложениями, то, по крайней мере, будем делать это сознательно.

Виталий Якушев, специалист в области информационных технологий и защиты данных