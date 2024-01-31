Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в войско.

В течение января Министерство обороны Украины предотвратило поставку более 362 тонн некачественных партий продуктов в войско.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что в одну из воинских частей на востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию. Под видом крупной партии поставщик хотел скрыть испорченный товар - капусту, морковь, лук и мандарины.

"Такой товар принимать не будут. Компания должна заменить его как можно скорее или возместить стоимость. Подчеркиваю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными", – отметил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

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В министерстве отметили, что по всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.

За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, поставляющим некачественную продукцию.

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В Украине внепланово проверяли склады некоторых воинских частей на Востоке и оказалось, что в них качество продуктов не соответствует нормам. Входе незапланированного "визита" в воинские части, были зафиксированы нарушения.

Половенко сообщал, что некоторые компании, заключившие договор с Министерством обороны Украины в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями о качественной и своевременной поставке продуктов Вооруженным силам Украины. Он подчеркнул, что своевременная и качественная поставка - среди ключевых приоритетов команды Минобороны, поэтому, чтобы такая ситуация не повторялась, в будущем закупки будет проводить ГП "Государственный оператор тыла".

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