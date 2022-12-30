SOCAR Energy Ukraine собрала миллион на медицинские наборы для детей

Компания SOCAR Energy Ukraine собрала 1 млн грн на медицинские наборы для школьников. На эти средства закуплено 574 аптечки, которые были переданы в 12 школ в разных областях Украины.

Кроме медицинских наборов, каждая аптечка содержит инструкции по психологической помощи для учащихся и персонала школ. Эти инструкции были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы ментального здоровья, разработка которой координируется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Закуплено 574 аптечки, которые были переданы в 12 школ

"Для компании этот проект был очень важным. Ведь для нас всегда на первом месте – помощь украинцам. И, конечно, хочу поблагодарить наших партнеров и всех тех, кто присоединился к сбору средств. Этот проект успешно завершен, а мы двигаемся дальше – многие нуждаются в помощи, и у нас запланировано еще много важных благотворительных инициатив", - отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR Energy Ukraine.

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Партнером и реализатором благотворительного проекта SOCAR Energy Ukraine выступала благотворительная платформа dobro.ua, экспертная поддержка была оказана Министерством образования и науки Украины.

Акцию провели при экспертной поддержке Министерством образования

"С 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого украинца. Российскими ракетами разрушено и повреждено более 3 тыс. образовательных учреждений. Но несмотря на попытки оккупантов помешать украинским детям получать образование, совместными усилиями мы создали безопасные условия для обучения. Ученики имеют возможность учиться в традиционном формате при единственном условии – обустроенного укрытия. В нем должны быть аптечки, чтобы в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь. Благодарен ответственному бизнесу – сети заправок SOCAR Energy Ukraine и благотворительной платформе dobro.ua за доброе дело и пример общего вклада в формирование безопасной образовательной среды. Ведь образовательное заведение – территория безопасности!" – отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Ощущение постоянной опасности заставляет нас действовать и еще больше беспокоиться о близких. Вместе с Socar мы старались оказать как можно большую поддержку детям, которые вынуждены взрослеть в это трудное время. К сожалению, они должны быть готовы к различным опасным ситуациям и в наших силах предоставить все, что может сегодня спасти их жизни. Спасибо каждому украинцу, который сейчас выбирает делать добро", - Гуцал Ирина, директор благотворительной платформы dobro.ua

Для компании этот проект был очень важным

Напомним, в ноябре 2020 года сеть автозаправок SOCAR Energy Ukraine присоединилась к сообществу "Бизнес без барьеров".

Как участник сообщества компания делится опытом развития безбарьерной среды и в дальнейшем создает комфортные условия для разных людей. Ведь один из важнейших векторов социальной ответственности SOCAR Energy Ukraine — популяризация безбарьерности в обществе.

Каждая аптечка содержит инструкции по психологической помощи для учащихся и персонала школ

"Бизнес без барьеров" — сообщество прогрессивных мотивированных компаний, которое объединилось вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Сейчас сообщество насчитывает 22 компании, каждая из которых направляет усилия на поддержку украинского общества.