На днях в российских телеграм-каналах начали разгонять видео якобы расстрела украинскими пограничниками группы мигрантов. Задумка видео неплохая, даже кинематографическая. Сцена первая - выстроенные почти строем идут мигранты. Сцена вторая-появление из засады так называемых пограничников. Стена третья – расстрел. И сцена четыре - собирание "тел".

Но понятно сразу, что это фейк. И чувствуется, что сделан этот фейк на скорую руку.

Первое, что бросается в глаза - это маркировка на дисплее. Специалисту сразу становится понятно, что это фейковое видео монтировалось под устройство ночного видения или под камеру наблюдения. Однако ни одно устройство ночного видения из тех, которые есть у нас на вооружении - речь идет об индивидуальных монокулярах и бинокулярах, которые надеваются на шлем - не имеют такой маркировки. Более того, в камерах наблюдения, которые обычно используются военными, маркировка также выглядит совсем иначе. Авторы фейка об этом не знают, хотя видео с таких камер от наших официальных источников выкладывались уже не раз.

Чувствуется, что сделан этот фейк на скорую руку

Также очень заметно, что на видео ни у одного из "военных" нет устройства ночного видения - только у "оператора", который все это "снимает". То есть, авторы этого "киношедевра" считают, что украинские пограничники ночью, в засаду, пойдут "вслепую"? Поэтому, скорее всего, вся эта бутафорская съемка велась днем, чтобы актеры по крайней мере могли видеть заранее определенные места, куда они должны передвигаться в кадре.

Второе - похоже, что камера, на которую ведется съемка, установлена на штативе примерно в половину среднего роста человека. Военные так не делают. Ведь, если речь идет о камерах наблюдения, мы не устанавливаем их в траву, это бессмысленно. А если авторы этого "шедевра" хотели показать, что это индивидуальное устройство ночного видения на шлеме бойца, то должен был бы быть эффект присутствия, какое-то движение. На видео, которое распространяют россияне, ничего этого нет. Просто статическая картинка.

Третье - на видео происходит хаотичный выход из засады тех, кого пытаются изобразить "украинскими пограничниками". Мы, военные, понимаем, что в реальной жизни, во время выполнения боевых задач бойцы так не передвигаются. Не "в кино" передвижение происходит или двойками или тройками, с взаимным прикрытием…

Последние кадры вообще сделаны в стиле фильмов о СС: каратели скинули в кучу расстрелянные тела. С какой целью? Очевидно, с целью закопать их, сжечь... А, может, даже съесть. И тут бросается в глаза еще одно - поразительная "производительность" этого "отделения бойцов": для того, чтобы собрать полсотни тел в полной темноте и без устройств ночного видения, они нуждались всего в получасе. Почти два "трупа" за минуту!

То есть в из видео очень четко видно, что все это постановка.

Последние кадры вообще сделаны в стиле фильмов про СС

И риторический вопрос: каким образом это видео в тот самый день, когда состоялся "расстрел" (как хотели продемонстрировать авторы этого "кино" - случилось это на западной границе Украины), попало прямо в руки "новостей Новороссии", которые сидят на Донбассе?

На мой взгляд, эта задумка довольно неплохая, но сыроватая. Авторы постановки могли хотя бы расспросить российских ветеранов чеченской кампании об их опыте этнических чисток. Тогда бы видео выглядело совершеннее. Потому что получилось совсем неубедительно.

Кстати, появление таких фейков мы уже предвидели. Считаю, что противник пытается разоблачить ими наши слабые места. Я занимался рукопашным боем и то, что происходит сегодня, напоминает мне рукопашный поединок с тремя соперниками одновременно: на востоке, юге и севере. С условием, что мы не можем бить первыми, только навстречу. В этой ситуации главное - не опускать руки и не задирать голову. Ведь можно получить в челюсть, а это нокаут. Должны быстро реагировать и учиться бить навстречу. Наносить удары не растопыренной ладонью, а крепким кулаком.

Сегодня в украинском инфопространстве происходит активная фаза информационной войны. Недавно мы мониторили новости боевиков так называемой ЛНР, которые обвиняют украинские войска в обстреле окраин Луганска из тяжелой артиллерии. Мы понимаем, что это фейк, но эти сообщения фиксируются такими организациями как ОБСЕ, которые напрямую влияют на решения Европарламента. В то же время появляется видео, на котором украинский журналист стреляет из пушки, поэтому можно сказать, что, с помощью российской пропаганды, этот снаряд таки долетел…

Появление таких фейков мы уже предсказывали

Информационный фронт проходит не только в Украине, от международного сообщества также много чего зависит, поэтому надо думать о последствиях своих действий, оперативно реагировать на такие фейки и не давать повода для создания новых. Не надо стрелять из пушки в медиа-пространство. По моему мнению, мы должны максимально приобщиться поддержкой средств массовой информации для развенчивания фейковых вбросов и делать это должны военные эксперты с боевым опытом. На сегодня у нас есть все возможности, чтобы вовремя комментировать и разваливать информационные вбросы. Это поможет научить простых людей перед тем, как включить телевизор с пророссийскими программами, или почитать какую-то пророссийскую "помойку", сначала включать собственную голову.

Иван Миропольський, командир Бригады быстрого реагирования Нацгвардии, полковник