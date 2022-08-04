Советник Резникова заявил, что Россия демонстративно не соблюдает правила ведения войны.

Релиз международной организации Amnesty International, где Украину обвиняют в "нарушении законов войны", предлагает украинцам "коллективное самоубийство".

Такое заявление сделал внештатный советник министра обороны Ильи Резникова Алексей Копытько. Об этом он написал в Telegram.

"Материал Amnesty International полностью укладывается в распространённую на западе девиацию. Практически все некогда уважаемые организации, отдельные высокоразвитые страны и широкий спектр политиков прямым текстом говорят нам: отличным вариантом является ваше самоубийство. Самоубейтесь. Посмотрите, сколько в этом плюсов. Это сняло бы массу проблем. Практически для всех. Сделайте это сами. Конечно, выбор за вами. Но это бы нам очень помогло. Пострадаете только вы. А вы – это явное меньшинство! Согласитесь, это очень разумно", — написал Копытько.

По его словам, Amnesty International "не заглядывает так далеко", задаваясь возможным вопросом о том, что будет с гражданскими, если не будет украинской армии.

Советник Резникова заявил, что Россия демонстративно не соблюдает правила ведения войны, однако от Украины как жертвы агрессии требуют "исполнения всех буковок без учета контекста, что на практике означает самоубийство".

"Тут ничего не поделать, говорят уважаемые организации. Да, агрессор нас посылает, на него мы воздействовать не можем. Поэтому будем зудеть вам. Так когда вы самоубьётесь? Отказываетесь? Тогда вы во всём виноваты. Но самоубиваться мы не будем. Интересно, кто из возьмётся убеждать в пользе коллективного самоубийства", — считает он.

Война в Украине и Amnesty International:

4 августа 2022 года стало известно о том, что Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Amnesty International.

В комментарии журналистам Подоляк сообщил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции по дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

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