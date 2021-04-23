Четвертой волны коронавируса, о которой недавно предупредили в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, может и не быть. Ее прогнозируют на осень этого года, но врач-иммунолог рассказал, как ее избежать.
Как пишет 24 канал, по мнению врача-иммунолога Бориса Донского, четвертой, осенней волны коронавируса, можно будет избежать благодаря правильной кампании по иммунизации украинцев. Врач-иммунолог считает, что новой вспышки заболевания не будет, если прививать достаточное количество людей.
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Медик говорит, что пока в Украине нет новых "критических" штаммов коронавируса, но вероятность их появления достаточно серьезная.
"Поэтому, если они (опасные штаммы COVID-19. - Ред.) не появятся, а достаточно мощная вакцинация произойдет за лето, то на осень я бы не смотрел так пессимистично", - считает медик.
Так, в обнародованном плане правительства до конца года планируется вакцинировать 22 млн населения Украины. По словам Донского, такого количества было бы достаточно, чтобы выработался коллективный иммунитет. При этом врач сомневается в оптимистических планах на иммунизацию.
"Есть определенные сомнения в реалистичности этой цифры, поскольку за 2 месяца привили менее чем полмиллиона. Поэтому, я не знаю, как можно будет организовать 22 миллиона", - заявил врач и добавил, что если вакцинировать хотя бы 10 млн человек из разных регионов, то четвертой волны может и не быть.
"Если за лето этих людей провакцинировать, тогда можно оптимистично прогнозировать, что осенью 2021 года не будет новой волны коронавируса", - объяснил Донской.
Напомним, что о четвертой волне коронавируса, которая может стать еще более угрожающей, предупредил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
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