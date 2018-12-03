В порт Мариуполя прибыла танковая рота - волонтер

"Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны", - написал волонтер.

В порт Мариуполя прибыла танковая рота.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Сергей Тахмазов.

Читайте такжеГенштаб ВСУ усилил охрану складов и арсеналов боеприпасов на всей территории Украины

"Танковая рота успокоит кого угодно. Я не совсем ожидал, что "мишки" приедут за мной. Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны", - написал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники.