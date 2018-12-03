В порт Мариуполя прибыла танковая рота - волонтер
10:16, 03 декабря 2018Общество
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"Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны", - написал волонтер.
Свидетелями стали многие иностранные журналисты / фото facebook.com/takhmazov
В порт Мариуполя прибыла танковая рота.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Сергей Тахмазов.
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"Танковая рота успокоит кого угодно. Я не совсем ожидал, что "мишки" приедут за мной. Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны", - написал он.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники.
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