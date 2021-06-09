В состав тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане входил 21 военнослужащий ВСУ.

Украина вывела весь свой контингент, который принимал участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Украинские военные вернулись домой в период с 1 по 5 июня 2021 года рейсом самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) ИЛ-76МД.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в соцсети. "Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением стороны НАТО по завершению деятельности миссии, которое было принято 14 апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.

В состав тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане входил 21 военнослужащий ВСУ.

Основными задачами украинского национального персонала были: выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе миссии РП-А; ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности; выполнение мероприятий по противодействию применению самодельных взрывных устройств и обезвреживание взрывоопасных предметов; дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.

Читайте такжеFinancial Times: Выход США из Афганистана может принести новую войну в Украину"Полученный опыт во время выполнения задач миссии НАТО «Решительная поддержка» украинские военнослужащие будут применять на Родине. В частности, выполняя задачи по назначению по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил", - подчеркивается в сообщении.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане: детали

Тренировочно-совещательная миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане начала деятельность 1 января 2015 года в рамках реализации решений саммита НАТО в Чикаго (май 2012 года) по предоставлению правительству страны помощи в развитии Афганских национальных сил безопасности и обороны.

Миссия НАТО в Афганистане официально сменила другую операцию международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 года.

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Автор: Ирина Погорелая