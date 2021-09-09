Одесса - первый город в Украине, где внедрены безглютеновые завтраки для учеников 1-4 классов.

Региональный форум "Реформа системы школьного питания" состоялся в Одессе с участием Министра образования и науки Сергея Шкарлета и Министра здравоохранения Виктора Ляшко. В форуме приняли участие более 700 участников – представители пяти областей: Одесской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской. Региональный форум проводится по инициативе Елены Зеленской, которая поздравила участников форума в онлайн-формате.

Приветствуя собравшихся, мэр города Геннадий Труханов подчеркнул, что в Одессе огромное внимание созданию надлежащих условий в учебных заведениях уделяется на протяжении последних шести лет. Городская власть начала работу по реформированию школьного питания с самого главного-пищеблоков, в частности, с ремонта и оснащения новым оборудованием. А для улучшения качества питания юных одесситов в Одессе была создана рабочая группа из педагогов, врачей, диетологов, рестораторов, неравнодушных людей, которые занимаются этим вопросом.

"Результаты, которые сегодня уже есть, они действительно впечатляют. Хочу отметить, что я в июле был в Одессе. Все возможно! Объединив усилия всех ответственных людей - все удается", - сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Как глава города, я горжусь тем, что Одесса - первый город в Украине, где внедрены безглютеновые завтраки для учеников 1-4 классов. Также мы увеличили в бюджете города расходы на питание с 10 до 17,50, а затем до 23,50 грн в день на одного ученика. Отремонтировали и оснастили новым оборудованием более половины пищеблоков учреждений образования города. Да, это значительные финансовые затраты, но мы понимаем, что делаем правильное и полезное дело", - отметил городской голова Геннадий Труханов.

В рамках визита в Одессу министры также посетили городские коммунальные учреждения, среди которых - Дворец детского и юношеского творчества "Белая акация". Вместительный актовый зал, вокальные и хореографические студии, классы рисования и моделирования, - все это произвело большое впечатление на гостей. Ведь "белая акация" - первый, построенный с фундамента, детско-юношеский центр такого уровня за годы независимости Украины. Дворец был построен в рамках проекта Президента Украины "Большая стройка".

"Поразительные эмоции. Я просто в восторге! Реально надо пиарить на всю страну", - сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Улучшение качества медицинских услуг - в числе приоритетных задач городских властей. Так, 6 сентября было открыто новое приемно-диагностическое отделение в городской клинической больнице №10. Высокий уровень организации в соответствии с международными требованиями к экстренной стационарной медицинской помощи оценил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Больница сделана по самым высоким стандартам. Я думаю, что здесь созданы условия для мотивации медицинских работников приходить на работу с радостью. Думаю, здесь, без преувеличения, будет спасена жизнь не одного одессита",- сказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Капитальный ремонт с расширением помещений приемного отделения был проведен в рамках программы Президента Украины "Большая стройка".

Мэр города отметил, что Одесса готова делиться опытом с другими городами Украины.

Автор: Григорий Бондарь