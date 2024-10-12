Билеты удается купить только у перекупов.

Найти билет на поезд "Укрзализныци", особенно, за границу – задача не из простых. Пассажиры массово жалуются: в последнее время найти билеты на любое из направлений "Укрзализныци" крайне трудно, часто просто невозможно. Особенно если говорить о, как его уже прозвали в народе, поезде-призраке Киев-Варшава.

Куда же пропадают билеты из касс и официального сайта УЗ и как их кому-то все же удается купить? И главный вопрос – кто нагревает на этом руки? Проект Хапуга.UA проверил все на собственном опыте!

Что говорят в "Укрзализныце"

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Официальная позиция УЗ относительно отсутствия билетов следующая: количество пассажиропотока растет, количество вагонов ежегодно сокращается.

Руководитель департамента пассажирских перевозок Александр Перцовский не перестает уверять, что "Укрзализныця" активно борется с перекупщиками. Например, верификация пользователей через приложение "Дія" является важной частью системной борьбы с перепродажей. На сегодня в приложении "Укрзализныци" по подозрению в мошеннических действиях заблокировано около семи тысяч пользователей.

Кроме того, те, кто отдают информацию из своей "Дії", в обмен на обещания билета или денежное вознаграждение, как минимум столкнутся с блокировкой аккаунта и честно покупать билет не смогут уже никогда.

По словам Александра Перцовского, билетов нет из-за повышенного спроса и отсутствия других вариантов для передвижения. Проблему с перекупами "Укрзализныця" якобы решила благодаря подтверждению личности при покупке билетов на международные рейсы. Но поймать их все равно почти невозможно ни за несколько дней, ни за несколько недель до поездки.

Реально ли купить билет

На официальном сайте и в приложении УЗ билетов на желаемую дату не нашлось, более того – не было их ни на несколько дней раньше, ни позже, поэтому попробуем поискать удачи на вокзале. В международных кассах "Укрзализныци" сообщают, что билеты надо вылавливать за 20 суток до желаемой даты.

Но даже в то время, когда "Укрзализныця" советует покупать билеты, приложение добавляет экстрима – ведь счет идет на секунды. Пользователи жалуются на ошибки, которые выдает сайт при покупке билетов. Но может сбои в работе системы бронирования – это не баг, а фича? Просто так "Укрзализныця" держит нас в напряжении, чтобы путешествия становились еще интереснее.

Пользователи сообщают, что с польской стороны купить билеты на поезд Киев-Варшава гораздо проще, чем через саму "Укрзализныцю". Поэтому мы приехали в Польшу и попробуем проверить в кассах польской железной дороги, так ли оно на самом деле.

Но в международных кассах Краковского вокзала нас тоже ждал очередной провал. Работники говорят, что с украинской стороны купить билеты должно быть гораздо проще.

Впрочем ни на официальных сайтах или в приложении, ни в международных кассах украинской или польской железной дороги билетов не найти.

Так а как же это удалось нашим звездам и блогерам, которые оставляют счастливые отзывы в Сети?

Билеты удается купить только у перекупов

И пока простым людям приходится круглосуточно выслеживать билеты на зарубежные направления и в конце концов ехать автобусом, те, кто может себе позволить пользуются услугами перекупов и покупают неуловимые билеты втридорога. С любителями комфорта с переплатой мы и пообщаемся.

"Это уже ни для кого не секрет, что билеты выкупаются и есть те, которые их перепродают. Я не знаю, работают ли они вместе с УЗ, но есть девушки, которые перепродают билеты и у них всегда есть на любой день, на любой рейс. Или, возможно, договариваться именно с проводниками. Если вы коммуникабельный человек, то сможете договориться", – рассказала блогер Татьяна Ковинько.

Кроме того, о перекупщице нам рассказали и пассажиры поезда Киев-Варшава. Такое впечатление, будто о ней знают везде. На странице, которой с нами поделились, оказался не один десяток отзывов от разных покупателей. Интересно, что владелец страницы, что так активно помогает людям найти желаемые билеты почему-то себя не выдает.

Впрочем, на скриншоте, который показали нам пассажиры, была указана карта, на которую покупатели перечисляли средства за билет. Мы проверили и узнали, что владелица карты – киевский косметолог. Чтобы узнать о ее роли в схеме – идем на прием.

О своей подруге рассказывает косметолог, она и есть та самая перекупщица – Ярослава Хрестина, наконец, знакомьтесь!

Билетами она барыжит, судя по количеству отзывов в ее соцсетях, не первый год, клиентов за это время накопилось достаточно. Здесь задействован и Тикток и Инстаграм и даже интеграционные рекламы у популярных блогеров.

Откуда перекупщица берет билеты

Так и откуда же она берет билеты, если их невозможно найти – как мы лично убедились – ни на сайте, ни в кассах ни в Киеве, ни за рубежом? Этот вопрос мы задали девушке лично, а до того обратили внимание на интересную деталь: госпожа Ярослава – из города Рубежного, что в Луганской области, который граничит с Северодонецком. Откуда родом тот самый господин Перцовский, который отвечает за билеты в "Укрзализныце". Неужели... все так просто и топ-менеджер железной дороги сливает билеты подруге? В эту версию, с учетом масштабов персоны, трудно поверить. Но не спросить об этом у Ярославы мы не могли. Она говорит, что не знает, кто это.

Но ведь откуда и как она достает дефицитные билеты? Причем продает их в промышленных масштабах! Вот выставляет общее количество проданного за менее чем за полгода, а вот анонсирует, что имеет на руках.

Масштабы впечатляют, не так ли? А ее ответ впечатляет еще больше, приготовились?

"Я встаю в 5-6 утра и покупаю билеты. А этот Перцовский это кто вообще? Я его не знаю, вообще первый раз вижу. Даже не знаю, кто это, прогуглила перед тем как вам звонить", – утверждает Хрестина.

А вот, что по этому поводу, говорят нам эксперты. Олег Васильев – транспортный обозреватель, автор блога "Железные магистрали".

"Тот, кто эти билеты перекупает, он должен иметь персональные данные пассажиров и ввести их в систему, чтобы билет был оформлен в соответствии с правилами. Если это осуществляется каким-то другим образом, здесь могут быть задействованы работники железной дороги, но я лично знаю, что есть люди, которые являются посторонними лицами и не имеют отношения к железной дороге, они просто занимаются выкупом этих билетов и помогают людям, как они говорят, покупать билеты", – рассказал он.

Личность перекупщицы ее покупателям неизвестна, впрочем Хрестина, что интересно, засветилась в российских СМИ, где ее вспоминают как "участницу покушения" и "агента СБУ" которую ФСБ подозревает в подрыве автомобиля экс-полицейского СБУ Василия Прозорова, который произошел полгода назад.

Вопрос, как именно обычная девушка из Северодонецка якобы связана со Службой безопасности, остается открытым. Без основательного ответа остался и вопрос массовой перепродажи билетов, ведь в разговоре госпожа Ярослава отрицает наличие каких-либо схем. Все якобы чисто и прозрачно – говорит, билеты покупает так же, как и другие пользователи, но почему-то у них не получается, поэтому обращаются к ней за помощью.

"У нас нет людей, которые нам помогают или кого-то из "Укрзализныци", я никого даже не знаю там. Мы обычные люди, вообще ничего такого, просто заходим и покупаем. Я не знаю, я не понимаю, почему у них не получается, серьезно не понимаю. Я покупаю билеты, у меня все четко. Попросили – купи такой-то, я и взяла. Просто за 20 дней эти прямые можно взять вообще без проблем, вы можете зайти за 20 дней и купить нижнее место себе", – говорит она.

Но через час после нашего разговора госпожа Хрестина прислала голосовое:

"Вот смотрите, элементарно. Я с вами поговорила, мне звонят иностранцы, люди, один поляк и американец и спрашивают, почему мы не можем купить билеты, у них нет этих "Дій". Как вот люди могут выезжать? Конечно, они будут просить меня, ну это 100%. Вот, они у меня выехали, у них все в порядке, я им помогла. Можно как-то повлиять на "Укрзализныцю", чтобы они убрали эти "Дії", чтобы иностранцы нормально ездили, волонтеры, которые ездят тоже. Они не могут себе билет купить, у них не получается. То есть "Укрзализныця" все сделала для того, чтобы люди сами не могли ничего купить. Поэтому я и помогаю. Я не вижу в этом проблемы, но если вы за это взялись, то беритесь до последнего", – сказала Хрестина.

Верится оправданиям госпожи Хрестиной трудно. Сомнительно, что один человек может беспрепятственно перепродавать билеты настолько легко, еще и в таком количестве. Вероятно, что без какой-то схемы здесь не обошлось, поэтому обращаемся в правоохранительные органы и "Укрзализныци" с целью привлечь их внимание, ведь, несмотря на все оправдания руководителей УЗ, на сегодняшний день имеем неизменную ситуацию – билеты отсутствуют, зато перекупщики работают в полную силу.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТОП-менеджер Укрзализныци СЛИВАЕТ БИЛЕТЫ ПОДРУГАМ? ТАК ВОТ почему их НЕВОЗМОЖНО КУПИТЬ!