После завершения судебного заседания сторонники Медведчука спортивной внешности оставили после себя пустые бутылки, пакеты из-под еды и прочий бытовой мусор.

Молодые люди спортивной внешности, которые пришли к Киевскому апелляционному суд для поддержки подозреваемого в государственной измене народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, убрали за собой мусор.

Как передает корреспондент УНИАН, по завершению судебного заседания у забора суда, где стояли сторонники Медведчука, осталась куча мусора: пустые бутылки, пакеты из-под еды, стаканчики из-под кофе и тому подобное.

Только что несколько парней в черной одежде пришли с большими мусорными пакетами и убрали мусор.

Дело Медведчука

Сегодня, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы на выбранную Медведчуку меру пресечения. Поддержать Медведчука пришли молодые люди спортивной внешности (так называемые «титушки»).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк