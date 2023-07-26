Отныне субсидии можно получать без справки о доходах, достаточно только заявления.

В этом году государство упростило механизм оформления субсидий и отныне субсидию на оплату коммунальных услуг можно получить без справки о доходах, достаточно лишь подать заявление.

Пошагово как оформить субсидию рассказали на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

"В заявлении на получение субсидии необходимо указать ваши: фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, ИНН, состав домохозяйства, дату рождения, адрес, удобный канал для коммуникаций и ИВАN, на который желаете получать выплату", - говорится в сообщении.

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Подать заявление можно любым удобным способом: в онлайн-кабинете на портале, мобильном приложении или непосредственно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины. На портале Дия, почтой, или подав документы непосредственно уполномоченным территориальных общин или в центрах предоставления административных услуг.

"Большинству домохозяйств, получавших субсидии прошлого отопительного сезона, переназначат выплаты автоматически", - продолжают в пресс-службе "Нафтогаза".

Однако, как объясняют в Министерстве социальной политики, некоторым семьям нужно повторно обратиться с заявлением, в частности:

- Если вы получаете жилищную субсидию по месту фактического проживания, как внутренне перемещенные лица.

- Если в составе есть задекларированные лица.

- Количество фактически проживающих зарегистрированных (задекларированных) лиц меньше, чем количество зарегистрированных лиц.

- Которые обращаются за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

- Которые арендуют жилое помещение для проживания и обращаются за жилищной субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Субсидии в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее "Нафтогаз" прекратил быть поставщиком "последней надежды". Теперь у компании не будет оснований обеспечить потребителей поставщика "последней надежды" необходимыми объемами природного газа, что грозит накоплением долгов перед газотранспортной системой Украины и областными газораспределительными компаниями.

В мае 2022 года с целью стабилизации энергетической сферы правительство передало группе "Нафтогаз" управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.

18 июля под руководство "Нафтогаза" перешли еще три облгазы: "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз".

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