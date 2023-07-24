Теперь у компании не будет оснований обеспечить потребителей поставщика "последней надежды" необходимыми объемами природного газа.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" заявляет о том, что у нее истек срок выполнения функций и обязанностей поставщика "последней надежды" с 22 июля этого года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 917-Р определено поставщиком "последней надежды" и в течение последних трех лет было гарантом газоснабжения для потребителей, оставшихся без поставщика, информирует об окончании срока выполнения своих функций и обязанностей поставщика" последней надежды" с 22.07.2023 года", - говорится в сообщении.

Ввиду истечения установленного законом срока, начиная с 23 июля этого года у ГК "Нафтогаз Украины" будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей поставщика "последней надежды" необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки.

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"В течение последних трех лет общество как поставщик "последней надежды" поставило газ более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тысячам небытовых потребителей, среди которых, в частности: предприятия теплокоммунэнерго, а также те, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности и продовольственной безопасности", - продолжают в пресс-службе.

Как отмечает экс-глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон, завершение у "Нафтогаза" функций поставщика "последней надежды" грозит накоплением долгов перед ОГТСУ и областными газораспределительными компаниями.

В управление группы "Нафтогаз" перешли новые облгазы

Напомним, в мае 2022 года Кабмин уполномочил группу "Нафтогаз" управлять пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий для стабилизации энергетического рынка Украины во время войны.

Тогда начались первые трансформации по распределению газа: к "Нафтогазу" начали присоединяться новые облгазы, что привело к изменению стоимости транспортировки газа в платежках потребителей. Так, 18 июля в управление компании вошли "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз".

Напомним, что "Нафтогаз Украины" стал поставщиком "последней надежды" на рынке распределения газа от 22 июля 2020 года.

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