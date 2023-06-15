В Министерстве социальной политики рассказали об изменениях.

Кабинет министров принял постановление, которое дает возможность в рамках экспериментального проекта максимально упростить процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечить быстрое принятие решения о ее предоставлении.

Как отмечает Министерство социальной политики, упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией освободит граждан от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий.

"Уполномоченному члену семьи нужно будет только подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее - органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты", - говорится в сообщении.

При этом, физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не нужно. Время, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, будет минимизировано, а процесс подачи заявления - максимально автоматизирован.

В электронной форме упрощенное обращение можно будет подать в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале Дія.

Также упрощенное обращение можно будет отправить по почте или подать через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦПАУ, что не ограничивает население в способах обращения.

"Подать упрощенное заявление можно будет после технической реализации этого механизма Пенсионным фондом Украины. Воспользоваться им накануне отопительного сезона смогут все потенциальные субсидианты", - уточнила пресс-служба.

Одновременно остается возможность обращения с полным пакетом документов по действующему ныне механизму, если у заявителя есть такое желание. То есть количество каналов, по которым можно обращаться за выплатой, не уменьшается, а наоборот, - расширяется, в том числе с учетом возраста, привычек и уровня цифровой грамотности потенциальных субсидиантов.

Субсидии в Украине

Как сообщал УНИАН, с 1 июля будет проведена стандартная проверка и перерасчет, то есть верификация, полученных субсидий.

На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер - 1 189,3 грн.