65% украинцев считают, что нужно участников акции, повредившим здание Офиса президента, заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Почти половина (43%) украинцев не поддерживает протестные акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко; 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие; 4% и поддерживают, и готовы участвовать; безразлично к ним относятся 21% опрошенных.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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Также 74% респондентов слышали об акции в поддержку Стерненко, в ходе которой было повреждено здание Офиса президента (34% - много слышали, 40% - что-то слышали). Четверть ничего не знает об этом. Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали - 70%.

65% опрошенных считают, что нужно участников акции, повредивших здание ОП, заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. 20% вообще высказались за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения. Лишь 9% считают, что не стоит на это реагировать.

Как отмечают социологи, за три недели увеличилось количество тех, кто не поддерживает подобные акции.

Как проводился опрос

Опрос проводился 23-24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В исследовании приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

Акции в поддержку Стерненко: что произошло

20 марта у здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Участники акции разрисовали здание ОП краской.

По завершению акции полицейские задержали Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП. Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В этот же день стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Позже о подозрении сообщили еще и одному из участников движения "Гонор" Алексею Белковскому.

24 марта правоохранители вручили подозрения еще двум участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта под зданием офиса президента.

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Автор: Константин Гончаров