Суд отпустил Стерненко на поруки нардепа Лозинского.

Суд отпустил на поруки активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

Читайте такжеГлавные новости Украины 29 января: дата начала вакцинации от COVID-19 и ранение оккупантами бойцов ВСУ на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Приморского районного суда Одессы.

Судьи изменили меру пресечения Стерненко с ночного домашнего ареста на личное поручительство и отпустили его на поруки народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского.

Председательствующий судья отметил, что соответствующее решение аргументировано тем, что во время действия разных мер пресечения Стерненко надлежащим образом выполнял возложенные на него обязанности и не уклонялся от следствия или суда.

Также судья отметил, что мера пресечения в виде домашнего ареста не может превышать 6 месяцев.

Следующее заседание назначено на 13:00 12 февраля.

Дело Стерненко: что известно

В 2018 году на Стерненка было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших на него - Ивана Кузнецова.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. 13 августа ему вручили обвинительный акт. 24 сентября Приморский райсуд Одессы начал рассмотрение дела по существу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи