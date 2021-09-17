Людей было так много, что он не поместились в храме.

Церемония прощания с руководительницей пресс-центра ГСЧС Дарьей Гречищевою, которая погибла в результате подрыва авто 15 сентября, состоялась в Днепре. Провести в последний путь девушку пришли сотни людей, все желающие даже не поместились в храме.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

35-летняя представительница спасательной службы погибла в результате взрыва автомобиля в центре Днепра. Кроме нее также погиб инструктор по тактической медицине и член общественной патриотической организации 44-летний Алексей Кавлак.

Читайте такжеВзрыв авто в Днепре: коллега погибшего ветерана АТО назвала собственную версию трагедииНа церемонии прощания с девушкой было море цветов, лампадок, а также сотни людей. Позже тело Дарьи отвезут хоронить в родной Никополь. Сегодня в храме Пресвятой Богородицы, где прощались с девушкой, не вместил всех, кто пришел провести ее в последний путь. По словам коллег, она была очень жизнерадостная, а в чрезвычайных ситуациях, смелее многих мужчин.

Взрыв автомобиля в Днепре – что известно

Взрыв Nissan Primera, припаркованного на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре, произошел 15 сентября около 9:00 утра. Тогда стало известно о гибели двух человек.

Как оказалось, в результате взрыва погибли пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор по домедицинской помощи, член "Украинского легиона" Алексей Кавлак.

Инцидентом занялась Служба безопасности Украины. Дело открыли по статье о совершении террористического акта.

Правоохранители устанавливают обстоятельства подрыва автомобиля.

16 сентября в больнице имени Мечникова в Днепре состоялось прощание с ветераном АТО, парамедиком Алексеем Кавлаком.

Автор: Анастасия Горбачева