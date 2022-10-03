Главное шоу Украины триумфально возвращается!

В новом выпуске, как обычно - трэш, скрепы, блины с лопаты и фимоз кремленоидов под микроскопом.

В свежем выпуске ПОЛЯНИЦЫ Александр Преподобный представляет с любовью отобранные самые сочные маразмы российской федерации:

  • 📌 Сатанисты напали на Путина прямо на сцене;
  • 📌 Русским мамам выдали "запасных" сыновей 
  • 📌 Соловьёв оказался украинским агентом!
  • 📌 Мобикам в РФ выдают черные пластиковые пакеты уже в военкомате. И это не шутка!
  • 📌 Первый алко-батальон имени Дмитрия Медведева прибыл на задание
  • 📌 Пропагандистка Маргарита Симоньян устала. Несите следующую!
  • 📌 Российским мобилизированным выдают "женские наборы"

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