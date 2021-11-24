Большинство опрошенных украинцев не доверяют Медведчуку, сообщили в Центре Разумкова.

Опрошенные граждане Украины чаще всего не доверяют Виктору Медведчуку, Юлии Тимошенко, Арсену Авакову и Петру Порошенко.

Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической службой Центра Разумкова.

В частности, ко всем политикам и государственным чиновникам, чья фамилия была представлена в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

Так, по сравнению с другими политиками несколько чаще доверие выражается бывшему председателю Верховной Рады, внефракционному народному депутату Дмитрию Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, не доверяют – 51%), президенту Владимиру Зеленскому (соответственно 28% и 66%), лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко (соответственно 27% и 51,5%), мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 26% и 66%), шоумену Сергею Притуле (соответственно 24% и 60%), экс-премьер-министру Владимиру Гройсману (соответственно 23% и 67%).

Читайте такжеСоциологи узнали, сколько молодых людей испытывают стыд за УкраинуПри этом, чаще всего респонденты высказывают недоверие народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку (82%, тогда как доверяют ему 11%), лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (соответственно 77% и 17%), экс-главе МВД Арсену Авакову (соответственно 76% и 12,5%), председателю партии "Европейская солидарность", народному депутату Украины Петру Порошенко (соответственно 76% и 19%), народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве (соответственно 74% и 5%), премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно 73% и 11,5%), сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко (соответственно 72,5% и 19%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (соответственно 70% и 8,5%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в начале сентября Центр Разумкова сообщал, что украинцы чаще выражали доверие Владимиру Зеленскому и Дмитрию Разумкова, а лидерами по уровню недоверия были Виктор Медведчук и Петр Порошенко.

Автор: Виталий Саенко