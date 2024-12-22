Надо принимать стратегическое решение: генерал о снижении мобилизационного возраста

В то же время он отметил, что у Украины еще не иссяк мобилизационный ресурс среди госслужащих.

Украина способна решить проблему с нехваткой личного состава. Об этом в эфире "Radio NV" сказал генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

"Закон о мобилизации не столько сработал на то, чтобы решить эту проблему. Но настолько, чтобы разобраться с учетом у большинства. И поэтому у власти есть распределение возрастное по тем ресурсам, которые есть. И поэтому вопрос не дискутировать - молодежи, какого возраста, а решать этот вопрос. Есть возможность, чтобы это решить без понижения возраста - это надо делать. Если это не удается, то надо принимать соответствующее, ответственное решение, стратегического уровня решения. И это надо делать", - сказал Романенко.

В то же время он добавил, что Украина еще не исчерпала мобилизационные ресурсы, в частности, среди госслужащих: "У нас не в полной мере выполняются подходы, связанные с тем, что все структуры государственные, где есть госслужащие, в той или иной степени должны пройти через личное участие в войне по защите нашего государства. Это направление еще не исчерпано и здесь есть существенный ресурс".

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Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне журналисты The Guardian сообщили о большой нехватке личного состава среди украинских военных. Поэтому, по данным журналистов, Генштаб приказал переводить в пехоту военнослужащих, которые воюют в подразделениях ПВО.

Тем временем в Раде отреагировали на информацию о планах Украины уменьшить мобилизационный возраст в 2025 году. Так, нардеп Федор Вениславский заявил, что сейчас этот вопрос не стоит. Он также добавил, что победить Россию, увеличив количество личного состава, у Украины не получится.

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