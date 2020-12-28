Только через 10 часов после поступления ребенка в больницу дежурный врач назначил проведение осмотра слизистой оболочки пищевода, во время которого у ребенка возникла острая сердечная недостаточность с последующим наступлением смерти.

В Киеве будут судить врача-хирурга, из-за бездействия которого умер двухлетний мальчик.

Читайте такжеВ Харькове охранник супермаркета спас жизнь девушке (видео)Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении врача-хирурга одной из киевских детских больниц по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2020 года в детскую больницу поступил 2-летний мальчик с диагнозом «инородное тело пищевода, желудочно-кишечное кровотечение под вопросом».

«Врач-хирург, который находился на дежурстве, в нарушение требований приказа относительно маршрутов госпитализации, направил мальчика в общую хирургию для наблюдения и обследования ребенка, назначив консультацию педиатра», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что только спустя 10 часов после поступления ребенка в больницу дежурный врач назначил проведение осмотра слизистой оболочки пищевода (ФГИП), во время которого у ребенка возникла острая сердечная недостаточность с последующим наступлением смерти.

Согласно заключению эксперта, между наступлением смерти мальчика и имеющимися дефектами в оказании ему медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь в виде бездействия врача, а именно - не проведение определенных исследований при поступлении ребенка в медучреждение и в течение его дальнейшего пребывания в отделении.

Обвинительный акт в отношении врача направлен в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: Юлия Янкевич