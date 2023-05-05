Девушка не прекратила попытки получить компенсацию "морального вреда" и после переезда в Россию.

Верховный Суд поставил точку в деле относительно TikTok-блогерши Таисии Маламан (Di.rubens), которая признавалась в любви к России, а затем требовала денежной компенсации от Минобороны Украины и офицера ВСУ Анатолия Штефана ("Штирлиц"), который привлек внимание к ее деятельности.

По словам "Штирлица", на этой неделе Кассационный гражданский суд Верховного суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы блогерши и оставил решение судов низших инстанций в силе.

"В суде было доказано, что истица является публичным лицом, а потому в отношении нее разрешается более широкая критика, чем в отношении рядового лица, кроме того, истицей не было доказано, что мои высказывания каким-то образом унизили ее "честь, достоинство и деловую репутацию", - сообщил военный.

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Соответственно, Маламан не будет получать компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч гривен, выплаты которой она добивалась через суд.

Скандал с Di.rubens - что известно

В начале 2021 года популярный блогер TikTok Таисия Маламан, известная как Di.rubens, выложила видео, снятое на Майдане Независимости в Киеве, в котором ее просят выбрать среди двух стран одну. Трижды, в частности, в паре "Россия и Украина", девушка выбрала страну-агрессора.

На ролик обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан, после чего в соцсетях разгорелся скандал, на фоне которого блогерша удалила видео из соцсетей. В то же время на этом история не закончилась – блогерша обратилась в полицию с заявлением о якобы преследовании офицером и требованием выплаты компенсации за "нанесенный моральный ущерб". Также она подала несколько исков в суд.

Требовать, чтобы правоохранители наказали ее якобы обидчиков, она не прекратила и после того, как уехала в РФ.

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