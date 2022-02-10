Котлеты по-киевски нельзя называть митболами, подчеркнул шеф-повар.

Известный украинский шеф-повар Юрий Ковриженко категорически не согласен с ресторатором Николаем Тищенко, предложившим называть котлеты по-киевски митболами.

Поэтому гастродипломат исправил нардепа и владельца ресторана "Велюр", сообщает "24 канал".

"Это как говорили в старом фильме: "Крутон может стоить семь евро, а гренка не может". Здесь так же. Во-первых, разная техника приготовления пищи. Котлета с "митболом" одинаковы исключительно по форме", – пояснил Ковриженко.

Читайте такжеНардеп Тищенко странно отреагировал на инцидент с коллегой, назвавшим копов "дебилами"Ранее Тищенко заявлял, что котлеты на украинском языке правильно называть "митболами".

"Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь. А молодежь она всегда на передовой. А украинская молодежь всегда диктует новые тренды", - сказал Тищенко.

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