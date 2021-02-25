Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены гражданину Украины Анатолию Шарию.

Служба безопасности Украины объявила пророссийского блогера Анатолия Шария в государственный розыск.

Читайте такжеПравоохранители сообщили о подозрении двум руководителям оккупационного режима в КрымуОб этом в комментарии УНИАН сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск", - отметил спикер.

По его словам, следователи СБУ ознакомили адвоката Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

"Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд", - сообщил Дехтяренко.

О дальнейшем ходе данного дела СБУ будет сообщать отдельно.

Подозрение Шарию о госизмене: что известно

16 февраля, стало известно, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены гражданину Украины Анатолию Шарию.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Подозрение объявлено в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастными к системной противоправной деятельности Шария.

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Автор: УНИАН