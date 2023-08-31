В Днепре полицейский застрелил правонарушителя. Значительная часть общества поддерживает патрульного, но пока задержан именно он, а не женщина, которая вместе с погибшим провоцировала конфликт.

Общество разделилось на два лагеря и выясняет, как должна была действовать полиция и можно ли было стрелять. После того как появилось видео с уличных камер и бодикамер полицейских, картина инцидента стала понятнее – причина для остановки была, полицейские вели себя корректно, нападение имело место. Но ... еще много "но".

Имел ли полицейский право применить оружие? Такое право четко определено статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции". Прежде всего - "для отражения нападения в случае угрозы жизни и здоровью".

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Применение оружия должно происходить после предупреждения

То, что такая угроза была, уже очевидно. Но применение оружия должно происходить после предупреждения.

Есть несколько случаев, когда можно стрелять и без него, вот они:

при попытке лица, которое задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию;

в случае вооруженного нападения, а также в случае внезапного нападения с применением боевой техники, транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей;

если лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, убегает с применением транспортного средства;

если человек оказывает вооруженное сопротивление;

для прекращения попытки завладеть огнестрельным оружием.

Были ли такие обстоятельства, и был ли соблюден порядок применения огнестрельного оружия, уже будет выяснять следствие. Но понятно, что выбор у полицейского был небогат. Физически патруль не справился, а газовый баллончик не помог, поэтому дальше - только оружие.

После этого случая вновь возникает вопрос: почему полиция не применяет электрошокеры?

Кстати, после этого случая вновь возникает вопрос: почему полиция не применяет электрошокеры? Дело в том, что три года назад за 32 млн грн приобрели первые 200 устройств Taser (электрошоковый пистолет, который выстреливает электродами). И основания применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия определены ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции":

отражение нападения на полицейского, другое лицо и / или охраняемый объект;

отражение нападения опасного для жизни животного и здоровью человека или полицейского.

В 2020 году была попытка расширить этот перечень и Кабмин подал на рассмотрение законопроект, которым предлагалось дополнить статью такими пунктами:

задержание лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающего при этом физическое противодействие полицейскому;

задержание лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося сбежать;

задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;

задержание вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в частности, полицейского.

Но депутаты возмутились такими формулировками, и, прежде всего, возможностью применения электрошокеров при задержании за административное правонарушение. Поэтому комитет по вопросам правоохранительной деятельности отправил законопроект на доработку. И в дальнейшем он так и не был принят.

Но помогло бы такое устройство уберечь жизнь пусть правонарушителя, но, прежде всего, человека в Днепре? Скорее всего, да. Но выбора у полицейского не было.

Сергей Бурлаков, адвокат