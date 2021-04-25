Сегодня Одесская область вышла из "красной" зоны карантина. Регион сразу перешел в "желтую" зону.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Таким образом, с сегодняшнего дня в регионе ослабили карантин. В области снимают запрет с работы ТРЦ, кафе, ресторанов и массовых мероприятий.
Поэтому вступают в силу ограничения "желтой" зоны.
Какие ограничения будут действовать в Одесской области с 25 апреля
Как сообщал УНИАН, Одесская область с 23 марта находилась в «красной зоне» эпидопасности. На сегодня в регионе был выявлен 841 новый случай COVID-19, 13 человек скончались.
Таким образом, ныне в "красной" зоне остаются Киев и 11 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Напомним, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе.
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