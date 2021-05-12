Шестеро подростков среди ночи устроили "шоу" на кладбище и снимали на видео, как они употребляют алкоголь, ругаются и бегают на кладбище.

Четыре парня и две девушки среди ночи устроили "шоу" на кладбище. Подростки снимали на видео, как они пьют алкоголь, матерятся и бегают на кладбище.

Все это происходило в Градижске на Полтавщине. Видео несовершеннолетние выложили в социальную сеть, сообщает Kolo.news.

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Как сообщается, инцидент произошел после поминального дня.

"Сирот здесь нет, все родительские дети. Ну и что будем делать, подскажите вариант, ибо по состоянию на сейчас меня переполняет гнев и много обидных слов, которые писать не буду. Жаль, что не застал их на остановке, среди них большинство – это школьники, – написал поселковый голова Мирослав Носа.

О несовершеннолетних известно, что им от 15 до 17 лет, это дети из обеспеченных, благополучных семей, среди них есть внуки педагогов.

Как сообщается, полиция составила пока 4 протокола на родителей по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Ведется проверка.

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Автор: Екатерина Лиманская