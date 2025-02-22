Служба Безопасности Украины уже предупредила тех, кто может быть втянут в протесты организованные россией, о последствиях за такие действия. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что протесты и беспорядки во время внешней агрессии может инициировать только враг. "В условиях полномасштабной войны такие протесты опасны для самого существования государства, а потому работают на рф. Видимо никому не надо объяснять, что для Украины сейчас особенно актуально быть единой, чтобы защитить свои интересы", - считает политолог.

Эксперт считает ожидаемым событием тот факт, что россияне раскачивают протесты именно сейчас. "Это часть тонкой многоступенчатой игры Путина и его окружения. "Раскачать Майдан" в кремле пробуют уже не впервые. Со святой верой, что всего можно достичь "баблом и технологиями". Сомнений, что Кремль ждет очередной провал пожалуй, ни у кого нет. А предупреждение СБУ в первую очередь рассчитано на тех, кто может быть бессознательно втянут в провокацию спецслужб врага", - акцентирует Голобуцкий.

Видео дня

"Всех, кто за деньги будет пытаться организовать протесты во время войны, СБУ уже сейчас предупреждает о жестком наказании: до 10 лет лишения свободы. Искренне надеюсь, что в Украине не найдется много идиотов, которые готовы рискнуть и за российские рубли оказаться на длительный срок за решеткой", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее СБУ предупредила, что спецслужбы рф распространяют информацию об уличных беспорядках в разных регионах Украины. И одновременно призывают реальных граждан к массовым акциям протеста, предлагая деньги за участие в митингах.