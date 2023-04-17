Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что украинские потери в войне меньше, чем количество жертв февральского землетрясения в Турции.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников извинился за сравнение потерь Украины в войне с количеством жертв землетрясений в Турции.

"Искренне извиняюсь перед всеми в Украине или Турции, кого обидели мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей" - написал он в Twitter.

Резников заверил, что благодарен "нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения".

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Скандальное заявление Резникова - детали

Министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что украинские потери в войне меньше, чем количество жертв февральского землетрясения в Турции.

"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции (согласно последним данным, это более 50 тысяч человек – УНИАН)", – сказал он.

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