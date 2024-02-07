Законом предусмотрено бесплатное хранение репродуктивных клеток военнослужащих в течение трех лет.

Верховная Рада Украины 7 февраля приняла изменение в скандальный закон о хранении репродуктивных клеток военнослужащих, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №10448 поддержали 264 депутата. Он предполагает:

Бесплатное хранение репродуктивных клеток в течение трех лет в случае гибели или признания умершим военнослужащего.

Возможность продлить хранение по истечении трех лет за средства лица, определенного в распоряжении погибшего/погибшего.

Право владельца репродуктивных клеток распорядиться ими на случай своей смерти.

Признание погибшего/погибшей отцом/матерью, если его/ее репродуктивные клетки были использованы для зачатия ребенка с согласия.

Нотариально удостоверенное согласие лица является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием соответствующих репродуктивных клеток даже в случае смерти до принятия этого изменения.

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Закон о репродуктивном материале военных-что этому предшествовало

В марте 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 8011, дававший возможность на государственном уровне закрепить право на забор и дальнейшее использование половых клеток украинских военных, если те из-за ранения, травмы или контузии потеряли репродуктивную функцию.

В ноябре этот закон приняли, но в нем не был урегулирован вопрос о возможном рождении ребенка после гибели военного. Поэтому вокруг пункта об утилизации клеток разгорелся скандал.

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