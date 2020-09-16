Одна народная депутатка "очень жаловалась на ту музыку, которая звучит в маршрутках".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что некоторые народные депутаты ездят на работу общественным транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос, улучшится ли ситуация с загруженностью транспортом правительственного квартала, если запретить народным депутатам пользоваться автомобилями.

"Я думаю, что нет, потому что многие ездят с водителями, и они не оставляют машины. Есть те, кто приезжает на общественном транспорте. Это не байки, это реальность", - отметил Разумков.

Однако фамилии этих депутатов он не назвал.

"И это даже не один, не два, не три народных депутата. Действительно, пользуются общественным транспортом", - сказал Разумков.

Он утвердительно ответил на уточнение, идет ли речь о депутатах от "Слуги народа".

"Я могу говорить о трех лицах, которые, я точно знаю, что они пользуются общественным", - заявил председатель ВР.

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Разумков также привел пример, что одна народный депутат "очень жаловалась на ту музыку, которая звучит в маршрутках".

Запрет акустического насилия:

В Раде зарегистрировали законопроект №3006 о запрете акустического насилия.

"Это проект, инициированный общественностью, внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки. Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку через наушники", - отметили депутаты.

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры в июне поддержал законопроект о «запрете акустического насилия» в общественном транспорте.

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Автор: Татьяна Поляковская