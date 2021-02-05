Потерпевшая Екатерина Тарновская рассказала, что 18 февраля 2014 года получила ранение ног в результате взрыва гранаты, которая, по ее мнению, прилетела именно со стороны силовиков.

Шевченковский районный суд Киева допросил одну из пострадавших и продлил меру пресечения бывшему начальнику Управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, обвиняемому в организации силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

Как сообщает Адвокатская совещательный группа, сегодня суд допросил потерпевшую Екатерину Тарновскую, брату которой 18 февраля 2014 года силовики попали пулей в глаз, а она получила ранение ног в результате взрыва гранаты.

По ее словам, после 20:00 18 февраля на Майдане были люди разного возраста, правоохранители стояли вплотную к баррикадам и пытались на них взобраться и разобрать. Тарновская рассказала, что митингующие противостояли силовикам, когда те пытались прорваться за баррикады, было много травмированных, а с линии соприкосновения выносили окровавленных людей: рваные раны на руках и ногах, травмированные головы, некоторые раненные выходили сами.

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Она сообщила, что некоторое время находилась на 5-м этаже Дома профсоюзов и видела внизу много правоохранителей в шлемах и со щитами, которые двигались в сторону Майдана.

Потерпевшая отметила, что силовики шли линией, чтобы оттеснить майдановцев и сразу разбирали баррикады, а разобранные вещи с баррикад бросали в участников акции протеста.

"На одной крыше дома, который напротив Дома профсоюзов, мы увидели двух людей. Они смотрели в какие-то приборы. И еще несколько красных лучей пробивались через стекло нашего окна", - отметила она.

Уточняется, что все здания по Крещатику в сторону Европейской площади контролировались силовиками.

Женщина также подробно рассказала о моменте, когда получила ранение. По ее мнению, граната, которая взорвалась у нее под ногами, прилетела именно со стороны силовиков.

После допроса Тарновской суд продлил меру пресечения Щеголеву в виде личного обязательства до 2 апреля.

Следующее заседание запланировано в 8:30 11 февраля.

Дело Щеголева: что известно

В феврале 2016 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

По данным ГПУ, Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие чиновники, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности 18 февраля 2014 года принял решение о проведении сотрудниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди .

Щеголеву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали.

26 июня 2019 года суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест, основываясь на решении Конституционного суда, который разрешил избирать альтернативные меры, кроме содержания под стражей лицам, которые подозреваются или обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях.

25 октября Шевченковский районный суд Киева изменил Щеголеву меру пресечения на личное обязательство.

20 ноября суд обязал вернуть ему паспорт гражданина Украины.

Щеголев - единственный из высших должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, над которым идет суд за преследование участников Майдана.

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Автор: Антонина Доломанжи