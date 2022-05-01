Агитационные снаряды россиян, найденные в Чернигове, содержали пропагандистские листовки времен чеченской войны.

Российские оккупанты сбрасывали на Чернигов и окрестности агитационные снаряды с пропагандистскими листовками времен второй чеченской войны.

Об этом сообщил украинский блогер Антон Птушкин, опубликовав у себя в Facebook фото такой "агитки" и снаряд от нее.

""Граждане Чеченской Республики!" Так начинается листовка из агитационного снаряда (красная штука на фоне), которым российская армия стреляла по Чернигову и его окрестностям", - отметил Птушкин.

В тексте российской листовки жителям Чечни говорят, что их якобы "пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками" и "заставить защищать чуждые" им интересы. Еще российские оккупанты добавляют, что "мирная жизнь лучше, чем война".

"Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то", - добавил Птушкин.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН, по состоянию на 28 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждено поименно гибель 2787 мирных жителей. 3152 человека были ранены.

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