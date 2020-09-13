Активисты прошлись к посольству Беларуси по маршруту: Майдан Независимости - ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого - ул. М. Коцюбинского, 3.

На Майдане Независимости в Киеве состоялась акция солидарности с белорусским народом в борьбе за свободу и независимость.

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Об этом сообщает Анастасия Дьякова - советник по вопросам безопасного Интернета для каждого ребенка при вице-премьер-министре - министре цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook.

Несколько десятков белорусских и украинских активистов стояли с флагами Беларуси и плакатами с фотографиями, снятыми во время протестов.

Протесты в Беларуси после президентских выборов: что известно

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают участников протестов. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

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Автор: Виктория Гордиенко