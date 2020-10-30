Протестующих перед этим пыталась задержать группа неизвестных без опознавательных знаков.

Неподалеку от здания Конституционного суда прошли жесткие задержания участников акции протеста, которые уже расходились по домам.

Об этом в Facebook написали активист Автомайдана Алексей Гриценко и украинский журналист Руслан Горовой.

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По словам Горового, пятеро неизвестных без опознавательных знаков пытались заломить руки двум парням и девушке, которые возвращались с митинга.

Четверо из нападавших скрылись, когда в инцидент вмешались прохожие. Один остался и назвался сотрудником уголовного розыска, однако документов никому не показал.

На звонок полиции приехали силовики и задержали потерпевших со словами "в райотделении разберемся".

"Странный уголовный розыск, который убегает, оставив задержанного в наручниках. Странно, что вместо патруля по 102 сразу прибыли спецназовцы. Все странно. В странные времена живем", - отметил Горовой.

В свою очередь, Алексей Гриценко добавил, что одного из пострадавших во время первой попытки задержать избили в подъезде дома. Сам инцидент произошел в 300 метрах от КСУ.

"Одного парня просто затащили в подъезд и там били. Документы и никаких объяснений вообще не предоставили. Даже теоретически, если он преступник, это не дает права так себя вести", – отметил активист.

Задержанных протестующих повезли в Голосеевское отделение полиции. В то же время "работника уголовного розыска" правоохранители отпустили.

В пятницу, 30 октября, протестующие требовали под зданием КСУ отправить судей, ответственных за скандальное решение, в отставку. Сама акция прошла мирно, хоть и с усиленной охраной полиции прилегающих улиц.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАЗК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября это решение НАЗК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Председателя КС Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований на 2 ноября.

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Автор: Яна Ставская