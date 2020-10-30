Неподалеку от здания Конституционного суда прошли жесткие задержания участников акции протеста, которые уже расходились по домам.
Об этом в Facebook написали активист Автомайдана Алексей Гриценко и украинский журналист Руслан Горовой.
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По словам Горового, пятеро неизвестных без опознавательных знаков пытались заломить руки двум парням и девушке, которые возвращались с митинга.
Четверо из нападавших скрылись, когда в инцидент вмешались прохожие. Один остался и назвался сотрудником уголовного розыска, однако документов никому не показал.
На звонок полиции приехали силовики и задержали потерпевших со словами "в райотделении разберемся".
"Странный уголовный розыск, который убегает, оставив задержанного в наручниках. Странно, что вместо патруля по 102 сразу прибыли спецназовцы. Все странно. В странные времена живем", - отметил Горовой.
В свою очередь, Алексей Гриценко добавил, что одного из пострадавших во время первой попытки задержать избили в подъезде дома. Сам инцидент произошел в 300 метрах от КСУ.
"Одного парня просто затащили в подъезд и там били. Документы и никаких объяснений вообще не предоставили. Даже теоретически, если он преступник, это не дает права так себя вести", – отметил активист.
Задержанных протестующих повезли в Голосеевское отделение полиции. В то же время "работника уголовного розыска" правоохранители отпустили.
В пятницу, 30 октября, протестующие требовали под зданием КСУ отправить судей, ответственных за скандальное решение, в отставку. Сама акция прошла мирно, хоть и с усиленной охраной полиции прилегающих улиц.
Что известно о скандальном решении КСУ
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил НАЗК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
- 28 октября это решение НАЗК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.
- В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- Председателя КС Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований на 2 ноября.
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